CEDEAO ameaça com sanções quem se opor à normalização no Mali

O atual presidente da organização regional, o chefe de estado nigerino, Mahamadou Issoufou, disse hoje, no final da reunião, que iriam ser tomadas medidas "contra aqueles que tomassem decisões contrárias ao processo de normalização", que será implementado no Mali antes de sexta-feira.

A cimeira da CEDEAO exige a demissão dos 31 deputados "mal eleitos", uma das principais questões que conduziram à nova vaga de protestos violentos no Mali, mas prevê a permanência do Presidente Ibrahim Boubacar Keita no poder.

Porém, os líderes políticos defenderam a rápida formação de um governo de unidade nacional, incluindo a oposição, e eleições parlamentares parciais no país.

No início da cimeira, Mahamadou Issoufou apelou para que a organização adotasse "soluções fortes para um fim rápido" na crise no Mali.

"Devemos sair desta cimeira extraordinária com soluções duradouras e decisões fortes, capazes de garantir a estabilidade do Mali e, portanto, da região", afirmou Issoufou no seu discurso de abertura, segundo um comunicado da presidência nigeriana.

Ainda na abertura da cimeira virtual dos Estados da África Ocidental, o líder da organização disse que a resolução da crise política que abala o Mali "exige uma união sagrada de todos os malianos".

"A situação desafia-nos a todos, mas desafia antes de mais todos os malianos. Esta situação exige um despertar nacional. Exige a união sagrada de todos os malianos", sublinhou Issoufou, citado num comunicado da presidência nigeriana.

A CEDEAO já tinha emitido recomendações, apelando para a criação urgente de um Governo e um novo Tribunal Constitucional que examine prioritariamente os resultados das últimas eleições legislativas, considerando que este sufrágio desencadeou a atual crise que o país vive.

Mesmo antes destas recomendações terem sido tornadas públicas, no domingo, os líderes do M5-RFP (Movimento 5 de Junho), uma aliança heterogénea de chefes religiosos e figuras de destaque do mundo político e da sociedade civil, que estão por detrás dos protestos antigovernamentais e que exigem a saída do Presidente, Ibrahim Boubacar Keita, como uma prioridade, disseram que se recusavam a apoiar estas propostas.

Falta agora saber se o movimento de oposição vai continuar com os protestos nas ruas, depois de, na sexta-feira, ter decidido suspendê-los, após os graves incidentes de há uma semana, que fizeram 11 mortos, segundo o Governo, e mais de cem feridos. A missão das Nações Unidas no país (Minusma) fala em 14 manifestantes mortos e o M5-RFP em 23.

A capital, Bamako, é normalmente poupada à violência fundamentalista e intercomunitária que atinge o norte e o centro do Mali. Contudo, tem assistido a um aumento da agressividade desde as disputadas eleições legislativas de março e abril.

Multidões atacaram o parlamento e a televisão nacional, as ruas foram barricadas e vários bairros foram palco de saques e confrontos entre manifestantes, com pedras, e forças de segurança, que dispararam munições.

O M5-RFP -- iniciado nos protestos de rua que começaram em 05 de junho -- canaliza múltiplos e profundos descontentamentos contra a deterioração da segurança e a incapacidade do Governo em lidar com esta, a estagnação económica e social, o fracasso do Estado, ou o descrédito generalizado das instituições, suspeitas de corrupção.

Portugal tem desde 01 de julho uma Força Nacional Destacada no Mali, no âmbito da Minusma, que inclui 63 militares da Força Aérea Portuguesa e um avião de transporte C-295.

O objetivo da missão portuguesa é assegurar missões de transporte de passageiros e carga, transporte tático em pistas não preparadas, evacuações médicas, largada de paraquedistas e vigilância aérea, e garantir a segurança do campo norueguês de Bifrost, em Bamako, onde estão alojados os militares portugueses.