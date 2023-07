CEDEAO condena tentativa de golpe de Estado no Níger

"A CEDEAO condena de maneira vigorosa esta tentativa de tomada do poder pela força e apela aos autores daquele ato para libertarem imediatamente e sem condições o Presidente da República democraticamente eleito", refere, em comunicado divulgado à imprensa, a comissão daquela organização sub-regional, da qual o Níger faz parte.

O acesso ao Palácio Presidencial do Níger, em Niamey, está bloqueado desde esta manhã por membros da Guarda Presidencial, no que parece ser uma tentativa de golpe de Estado, segundo disseram à EFE elementos no local.

A presidência deste país africano confirmou que "elementos da Guarda Presidencial" realizaram "uma ação presidencial" e "tentaram, em vão, obter o apoio das Forças Armadas nacionais e da Guarda Nacional".

Indicou ainda que o exército está preparado "para atacar os elementos da Guarda Presidencial envolvidos nesta ação, caso não caiam em si".

A 31 de março de 2012, as autoridades nigerinas abortaram uma tentativa de golpe militar contra o Presidente do país, Mohamed Bazoum, dois dias antes de sua tomada de posse, que se limitou a uma série de tiroteios perto do Palácio Presidencial em Niamey.

A vitória eleitoral ficou marcada por violentos protestos de partidários do seu principal adversário nas eleições, Mahaman Ousmane, que rejeitou os resultados e se declarou vencedor.