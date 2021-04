CEDEAO destaca transparência e exemplo a ser analisado na comunidade

"Pensamos que estas eleições são uma vitória de todo o povo cabo-verdiano e da CEDEAO, porque as eleições são a primeira base de consolidação da paz, estabilidade e segurança de um país, e o exemplo de Cabo Verde certamente será analisada junto dos outros países da CEDEAO", disse o chefe da missão de observadores da comunidade, Kadre Desiré Ouedraogo.

O porta-voz da comunidade da África Ocidental, que falava aos jornalistas após ter sido recebido, na cidade da Praia, pelo Presidente da República cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, deu conta que brevemente a organização vai publicar uma declaração com conteúdos da observação feita em várias cidades cabo-verdianas.

Segundo o responsável, o encontro com o chefe de Estado serviu para felicitar o povo cabo-verdiano e os partidos políticos pela "transparência, disciplina e a forma como todo o processo eleitoral foi feito", acrescentando que as instituições responsáveis pela realização das eleições legislativas fizeram um "bom trabalho".

Segundo dados atualizados hoje pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e pela Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE), através da página oficial destas eleições, o Movimento para a democracia (MpD) lidera a contagem global das eleições legislativas com 109.510 votos (48,8%) e 37 deputados (de um total de 72), quando estão apurados os resultados provisórios de 1.460 mesas de voto (98,6% do total), registando-se uma taxa de abstenção global de 42,2%.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) conta 86.926 votos (38,5%) e 29 deputados, enquanto a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) 19.868 votos (8,8%) e quatro deputados, todos eleitos na ilha bastião de São Vicente.

O Partido do Trabalho e da Solidariedade (0,9%), o Partido Popular (0,3%) e o Partido Social Democrata (0,1%) voltaram a não eleger qualquer deputado.

Faltam apenas atualizar os resultados do círculo eleitoral da Europa e do Resto do Mundo, que tem dois deputados, que deverão ser repartidos novamente entre o MpD e o PAICV.

Com este resultado, o MpD conquistou a sua quarta maioria absoluta, enquanto o PAICV tem três.

Depois de falhar pela segunda vez a vitória do PAICV (perdeu o poder em 2016 para o MpD), a líder do atual maior partido da oposição, Janira Hopffer Almada, anunciou ainda no domingo que se vai demitir do cargo.

O ciclo eleitoral em Cabo Verde iniciou-se em 25 de outubro de 2020, com as eleições autárquicas, prosseguiu domingo com as legislativas e termina em 17 de outubro deste ano com a primeira volta das eleições presidenciais, às quais já não pode concorrer o atual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato.