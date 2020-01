CEDEAO em Bissau para avaliar crise pós-eleitoral

Após chegar a Bissau, a missão esteve reunida com o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, mas não foram prestadas declarações à imprensa.

Do Palácio do Governo, a comitiva da CEDEAO seguiu para a Comissão Nacional de Eleições, devendo depois ter um encontro com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

A missão é chefiada pelo chefe da diplomacia do Níger, Kalla Ankourau, e inclui o ministro de Estado e secretário-geral da presidência da organização, exercida pela Guiné-Conacri, Youssouf Kiridi Bangoura, e o presidente da comissão da CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou.

A Guiné-Bissau vive mais uma crise política, na sequência da divulgação dos resultados provisórios das eleições presidenciais a 01 de janeiro pela Comissão Nacional de Eleições, que foram contestadas pelo candidato Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Na sequência de um contencioso eleitoral apresentado por Domingos Simões Pereira, o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau ordenou à CNE para repetir o apuramento nacional nos termos do artigo 95.º da lei eleitoral dos resultados das eleições presidenciais, realizadas a 29 de dezembro.

A CNE divulgou a 01 de janeiro os resultados provisórios das eleições presidenciais, sem, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, ter terminado o apuramento nacional.

A CNE, por seu lado, diz que concluiu o processo com a divulgação dos resultados definitivos, que dão a vitória a Umaro Sissoco Embaló com 53,55% dos votos e a Domingos Simões Pereira 46,45%.

Na sequência da divulgação dos resultados definitivos, a CEDEAO felicitou a vitória de Umaro Sissoco Embaló, apesar de decorrer um contencioso eleitoral.

A posição da CEDEAO foi duramente criticada pelo PAIGC e o seu presidente, Domingos Simões Pereira, que a consideram um desrespeito pela lei e soberania do país.