CEDEAO felicita guineenses por sentido de civismo e participação

"A missão registou uma taxa de participação relativamente forte e verificou o caráter pacífico e participativo do escrutínio e o bom domínio dos procedimentos de voto", afirmou Jorge Carlos Fonseca, ex-presidente de Cabo Verde e chefe da missão de observação eleitoral da CEDEAO, numa declaração preliminar lida numa unidade hoteleira, em Bissau.

Na declaração preliminar, a missão de observação eleitoral da CEDEAO felicita o "Governo e os órgãos de gestão das eleições por terem seguido o cronograma eleitoral apesar das dificuldades financeiras e técnicas".

Segundo Jorge Carlos Fonseca, o "sentido de civismo mostrados pelos guineenses", nomeadamente a sua disciplina e "notável participação", contribuiu para o "desenrolar pacífico e sereno do escrutínio eleitoral".

"A missão felicita todas as partes concernentes a continuar a trabalhar em sinergia para consolidar a estabilidade política e promover o desenvolvimento do país", disse.

A missão de observação eleitoral recomendou às instituições guineenses a melhoria do quadro legal do país e exortou às partes envolvidas no processo eleitoral a "respeitar os canais regulamentares de publicação dos resultados", os acordos assinados e a "absterem-se de qualquer proclamação de resultados fora dos canais oficiais".

A CEDEAO enviou para a Guiné-Bissau uma missão eleitoral de longa duração, composta por 13 peritos eleitorais, que vão permanecer no país para a gestão do período posterior à divulgação dos resultados, e uma de curta duração, que incluía 60 observadores internacionais.

A Guiné-Bissau preside atualmente à CEDEAO, que integra também o lusófono Cabo Verde, além de Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo.

Quase 900 mil eleitores guineenses foram chamados domingo às urnas para escolher entre os candidatos apresentados por 20 partidos e duas coligações os próximos 102 deputados do país.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) deverá divulgar os resultados provisórios das eleições na quarta-feira.