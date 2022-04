CEDEAO inaugura centro de segurança marítima para o Golfo da Guiné

De acordo com Francis Béhanzin, presidente da Comissão de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), este centro é o órgão coordenador das quatro zonas de segurança marítima distribuídas entre os 15 Estados-membros desta organização, segundo meios de comunicação locais.

A nova infraestrutura "trabalhará com os outros centros e coordenará com o centro inter-regional, com sede em Yaoundé [Camarões], para melhorar a segurança das águas territoriais" da região, disse Béhanzin.

Presente na inauguração do centro, o ministro do Interior e da Segurança da Costa do Marfim, general Vagondo Diomandé, manifestou a sua satisfação por ter esta nova sede em território marfinense e citou atos de pirataria, ataques armados, pesca ilegal e poluição como ameaças à segurança marítima que são um obstáculo ao desenvolvimento da região.

"O mar é uma zona favorita para o tráfico ilícito de armas e drogas, tráfico humano e terrorismo", disse Diomandé.

O centro é um instrumento essencial para a aplicação da Estratégia Marítima Integrada da CEDEAO que foi adotada em março de 2014 para enfrentar os desafios da segurança marítima na região.

"Especificamente, o centro assegura a gestão e o intercâmbio de informações, a monitorização operacional, a coordenação de crises, bem como a formação e o desenvolvimento de capacidades", afirmou a CEDEAO, numa declaração.

Segundo dados divulgados em janeiro passado pelo Gabinete Marítimo Internacional, a pirataria no Golfo da Guiné diminuiu 58% em 2021, com apenas 34 incidentes registados em todo o ano, em comparação com 81 em 2020.

Este é o valor mais baixo dos últimos anos na região mais afetada pela pirataria do mundo, de acordo com o último relatório anual daquele gabinete.

Esta queda levou ao nível mais baixo de pirataria marítima e ataques de assaltos à mão armada a nível mundial desde 1994.

Embora o número de pessoas raptadas tenha caído de 130 em 2020 para 57 em 2021 no Golfo da Guiné, esta região de África foi responsável por todos os incidentes de raptos a nível mundial no ano passado.

No Golfo da Guiné, a maioria das pessoas envolvidas na pirataria são de origem nigeriana e o seu objetivo é roubar petróleo bruto de petroleiros para vender no mercado negro.

Contudo, a atividade mais rentável para eles é o rapto de tripulações em troca de resgate.

Em maio de 2021, o aumento dos ataques violentos a navios e o facto de estes estarem a ocorrer cada vez mais longe da costa levou cerca de 185 empresas e associações de navegação de mais de 20 países a assinar uma declaração conjunta apelando a uma coligação contra a pirataria no Golfo da Guiné.

De acordo com os signatários, a área "tornou-se uma maldição para os marinheiros na última década".