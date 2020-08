CEDEAO insiste no regresso dos civis ao poder após golpe militar

"Se podemos considerar que a questão da libertação de IBK está resolvida, o mesmo não acontece com o regresso à ordem constitucional, que exige que todos os soldados regressem aos seus quartéis", disse, citado pela agência France-Presse (AFP), em Niamey, capital do Níger, o chefe de Estado nigerino, Mahamadou Issoufou, atual presidente da CEDEAO, durante o seu discurso de abertura da cimeira por videoconferência.

A junta militar que tomou o poder há uma semana no Mali libertou o antigo presidente, apelidado de IBK, esta quinta-feira.

"A junta pretende permanecer no poder durante três anos com o objetivo de restaurar as instituições do Estado, numa base que garanta a sua estabilidade", continuou o presidente em exercício do bloco de 15 nações africanas.

"Por outras palavras, recusa-se a regressar aos quartéis enquanto o país está em guerra [contra grupos extremistas islâmicos], o que exige, mais do que nunca, que o exército se concentre na sua missão tradicional, especialmente porque o inimigo está de armas em punho e tenta explorar o vazio institucional", disse o Presidente nigerino.

Vários países africanos e ocidentais manifestaram o receio de que a convulsão do Mali venha a permitir que ganhem força os extremistas islâmicos que os militares combatem com um forte apoio internacional há sete anos.

Os militares no poder no Mali prometeram devolver o poder aos civis dentro de um período de tempo de três anos até à realização de eleições, ou seja, mais do dobro do tempo que mediou o anterior golpe de Estado no país em 2012 e a realização de eleições que levaram ao poder IBK, que governava o Mali desde 2013 e renovou nas urnas o mandato de cinco anos em 2018.

A CEDEAO disse estar pronta a aceitar uma transição de alguns meses, um ano no máximo, desde que não fosse liderada por um oficial militar em serviço, mas não dois ou três anos, como inicialmente proposto pelos militares.

A junta divulgou um diploma assinado na segunda-feira pelo líder da junta, coronel Assimi Goita, que instala "autoridade provisória e lança as bases para um Estado de direito", argumentando que a lei é necessária em face da dissolução da Assembleia Nacional e do Governo.

O diploma declara ainda que as disposições da Constituição do Mali de 1992 "são aplicáveis, desde que não sejam contrárias ou incompatíveis com as do presente acto".

O Mali, país membro da CEDEAO, está suspenso de todos os órgãos de decisão da organização até que "a ordem constitucional seja restaurada", assim como da União Africana, que suspendeu a condição de membro ao Mali na passada terça-feira.

A CEDEAO tem liderado as negociações com a junta, autodenominada Comité Nacional para a Salvação do Povo, desde a semana passada.

A cimeira de hoje deverá concentrar-se também nas sanções impostas pelo bloco ao Mali desde o golpe de Estado. A CEDEAO fechou fronteiras com o Mali, interrompeu os fluxos financeiros com o país e ameaçou com novas sanções.

"Os golpes de Estado são uma doença grave para qualquer país. Para a curar, existe apenas uma prescrição: sanções. É certamente amargo, mas não também assim na medicina, para muitas doenças? Foi isto que a nossa organização compreendeu durante a sua videoconferência de 20 de Agosto de 2020, quando condenou veementemente o golpe de Estado", sublinhou hoje Mahamadou Issoufou.

O grupo regional está também a considerar mobilizar uma força militar de reserva para restaurar o governo civil, uma proposta ameaçada pela esmagadora manifestação de apoio ao golpe por parte dos malianos, que saíram à rua para apoiar a junta.

Independente desde 1960, o Mali viveu o quarto golpe militar na sua história, depois dos episódios ocorridos em 1968, 1991 e em 2012.

Além da CEDEAO e da União Africana, a ação militar já foi rejeitada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela União Europeia (UE).

Portugal tem no Mali 74 militares integrados em missões da ONU e da UE.