CEDEAO volta a condenar golpe e anuncia cimeira extraordinária

No comunicado, o segundo da CEDEAO relativo à situação no Burkina Faso, que viu no domingo militares derrubarem o Presidente eleito, Roch Marc Kaboré, a organização rejeita "a renúncia" do chefe de Estado que alega ter sido "obtida sob ameaça".

"A situação no Burkina Faso é caracterizada por um golpe militar" cometido na segunda-feira "após a renúncia" de Kaboré "obtido sob ameaça, intimidação e pressão dos militares após dois dias de motim", lê-se no comunicado.

A CEDEAO lamenta que os apelos da comunidade internacional "à calma e ao respeito da [reposição da] legalidade constitucional" não tenham contribuído para que os militares golpistas recuassem e classifica o sucedido como "um passo atrás da democracia" no Burkina Faso.

O golpe militar ocorreu após várias manifestações contra o Governo de Kaboré, que foi criticado pela sua resposta ineficaz à violência extremista islâmica.

A junta fechou as fronteiras, impôs um recolher obrigatório, suspendeu a Constituição e dissolveu o Governo e o parlamento. Além disso, disse que iria devolver o Burkina Faso à ordem constitucional, mas não especificou quando.

Os militares asseguraram ainda que o Presidente derrubado está a salvo, mas não revelaram onde está detido.

Numa carta de demissão, assinada por Kaboré, que circulou publicamente, o Presidente escreve que desistiu do cargo no melhor interesse do país.

O poder está agora nas mãos do Movimento Patriótico para a Salvaguarda e Restauração (MPSR) e do seu homem forte, o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, comandante da 3.ª região militar, que cobre a zona oriental, uma das mais afetadas pelos ataques terroristas.

O novo líder é um escritor com livros publicados, de 40 anos, e foi recentemente promovido por Kaborée.

O Presidente Kaboré, reeleito em 2020 com a promessa de lutar contra os terroristas, tem vindo a ser cada vez mais contestado por uma população atormentada pela violência de vários grupos extremistas islâmicos e pela incapacidade das forças armadas do país responderem ao problema da insegurança.

Os ataques ligados à Al-Qaida e ao grupo extremista Estado Islâmico têm vindo a aumentar sucessivamente desde a chegada ao poder de Kaboré, reclamando já milhares de vidas e forçando a deslocação de um número estimado pelas Nações Unidas de 1,5 milhões de pessoas.

A comunidade internacional condenou a tomada do poder pelos militares. A CEDEAO exigiu que os soldados regressassem aos seus quartéis e instou ao diálogo com as autoridades.

A União Africana também manifestou preocupação relativamente ao golpe de Estado e o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, apelou aos líderes golpistas que depusessem as armas.

Hoje foi a vez do Presidente francês, Emmanuel Macron, se pronunciar, dizendo que apoia a CEDEAO na condenação do golpe e disse que a sua prioridade é ver que Kaboré está a salvo e manter a situação calma.

A Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que "deplora profundamente" a tomada do poder pelos militares e apelou para que estes libertem imediatamente Kaboré e outros altos responsáveis políticos.