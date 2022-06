Celebrações dos 70 anos de reinado de Isabel II começam em Londres

As festividades do Jubileu de Platina da monarca britânica, que nos últimos meses tem exibido uma crescente fragilidade, vão prolongar-se durante quatro dias, até 5 de junho.Mais de 1.200 soldados vão marchar hoje perto do Palácio de Buckingham, juntamente com centenas de músicos do Exército e cerca de 240 cavalos, evento que marca o aniversário oficial do soberano britânico há mais de 260 anos.No final do desfile, a família real vai aparecer na varanda para observar o sobrevoo por aviões militares e acenar à multidão no exterior, momento que irá novamente refletir a crescente importância dos príncipes herdeiros e familiares próximos da rainha.Nos dias seguintes destacam-se uma, com representantes da família real, dignitários e representantes de todo o Reino Unido e da Commonwealth (organização que congrega Estados e territórios que integraram no passado o império colonial britânico), e, dia em que terá lugar também um festival de música junto ao Palácio de Buckingham.Aos 96 anos, Isabel II é a rainha britânica com maior longevidade e também com o mais longo reinado.