Celebridades iranianas detidas por não usarem véu islâmico

, escreveu Hengameh Ghaziani no Instagram.Num vídeo, publicado no domingo, a atriz premiada de 52 anos mostra-se na rua sem o véu islâmico, em apoio aos protestos que há dois meses abalam o país.

“A partir deste momento, aconteça o que acontecer comigo, saibam que, como sempre, estou com o povo iraniano até ao meu último suspiro”, acrescentou.







Horas depois, Ghaziani foi detida pelas autoridades, por incitar e apoiar os “motins”, anunciou o Iran Internacional, site independente iraniano, citando os media estatais.



Já na semana passada Ghaziani tinha acusado, nas redes sociais, o Governo do Irão de ser “assassino de crianças” e de ser responsável pelas mortes de mais de 50 menores.

Também Riahi, de 60 anos, foi detida pelos mesmos motivos, estando a ser investigada desde que apareceu numa entrevista para Iran Internacional TV, com sede em Londres, sem usar o hijab. A atriz conhecida no país por participar em diversas séries expressou o seu apoio pelos manifestantes e assumiu-se contra o uso obrigatório do véu islâmico.





Ghaziani e Riahi estão entre as várias figuras públicas iranianas que apoiaram os manifestantes e que se manifestaram contra as leis islâmicas do país.





O rapper iraniano Saman Yasin foi também condenado à pena capital por apoiar os protestos contra a República Islâmica. O artista de 27 anos, conhecido por fazer música de protesto, foi condenado por ser moharebeh, ou seja, inimigo de Deus.



A vaga de protestos no Irão foi desencadeada pela morte, em setembro, de Mahsa Amini - jovem curda iraniana de 22 anos detida pela polícia da moral por alegado mau uso do véu islâmico. Seis pessoas foram entretanto condenadas à morte por participarem nas manifestações.





De acordo com ativistas de Direitos Humanos, cerca de 400 manifestantes foram mortos e outros 16.800 presos numa vaga de repressão das forças de segurança durante os protestos das últimas semanas, adianta a BBC.