Célula de Barcelona pertencia à corrente mais perigosa da jihad

Jorge Almeida - RTP 25 Ago, 2017, 11:51 / atualizado em 25 Ago, 2017, 12:04 | Mundo

Os 12 jovens que faziam parte da célula terrorista responsabilizada pelos ataques na Catalunha foram radicalizados pela seita Takfir Wal Hijra (Anátema e Exílio), a corrente mais clandestina e secreta do salafismo, o chamado "clube de ódio", de acordo com fontes do contraterrorismo espanhol citadas pelo jornal El País.







Os takfires são o movimento mais radical e violento do fundamentalismo islâmico. Está na lista de organizações terroristas da União Europeia e constitui o núcleo mais perigoso do jihadismo pela invisibilidade dos seus membros.



Tudo indica que foi Aldelbaky Es Satty, o imã marroquino de Ripoll, quem recrutou os jovens e os radicalizou neste movimento dissimulado e difícil de detetar para os operacionais na luta antiterrorista.



A principal característica dos takfires é não cumprirem as regras sagradas do Islão para evitar serem identificados. Usam roupas ocidentais, bebem álcool, consomem drogas, ouvem música pop, têm relacionamentos amorosos e comem carne de porco.



Tudo o que é proibido para os radicais islâmicos é autorizado para estes extremistas em particular, com intuito de escaparem às listas de referenciados pelos serviços de informações.



"Isso explica porque nem o imã de Ripoll nem nenhum dos 12 membros da célula atraíram a atenção de ninguém", disse uma fonte policial.

Takfir Wal Hijra não é novidade

Os relatórios de 2007 do CNI, os serviços secretos espanhóis, já alertavam para o crescimento desta corrente e a abertura de seis pequenas mesquitas, quatro em Barcelona e duas em Valência, lideradas por takfires.



Os imãs eram marroquinos e argelinos, com perfis e atitudes idênticos aos do imã de Ripoll, um sujeito discreto que nunca pronunciou a palavra jihad do púlpito nem suscitou suspeitas entre os seus fiéis e vizinhos.



Um relatório do Gabinete de Informações Gerais da Polícia, datado de 19 de abril de 2008, advertiu para a ameaça da presença de takfires em Espanha. O documento analisava a onda de atentados suicidas em Argel e Casablanca e destacava o aumento da polarização social e a radicalização de "uma parte" da comunidade muçulmana.







Abdelbaky, o imã morto na explosão na moradia de Alcanar, suposto líder da célula, não tinha história no terrorismo islâmico nem despertou as suspeitas de ninguém, exceto quando viajou para Vilvoorde, um dos berços do jihadismo na Bélgica, e ali se ofereceu para trabalhar numa mesquita.



Na altura o seu registo criminal levantou algumas suspeitas às autoridades locais, mas por ter sido no passado condenado a quatro anos de prisão por tráfico de droga.



Terá sido o único erro estratégico do homem que seguiu à risca as diretrizes takfires para passar despercebido com o objetivo de espalhar o terror e a morte.