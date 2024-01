Cenário de invasão chinesa imediata é pouco provável - peritos

A República Popular da China (RPC) e Taiwan vivem autonomamente desde 1949, quando o Partido Comunista Chinês (PCC) derrotou os nacionalistas do Kuomintang (KMT), que se refugiaram na ilha.

Desde então, Pequim reclama a soberania de Taiwan e ameaça tomá-la pela força se Taipé declarar a independência.

Taiwan vai escolher no dia 13 o presidente e o parlamento, por maioria simples, entre três candidatos: William Lai (Partido Democrático Progressista (DPP), no poder), Hou Yu-ih (KMT) e Ko Wen-Je (Partido do Povo de Taiwan, TPP).

Lai, atual vice-presidente de Taiwan, lidera as sondagens e é visto pela China como um separatista, tendo mesmo sido acusado por Pequim no final do ano de colocar a ilha à beira da guerra.

"O candidato do Kuomintang diz de forma muito clara, connosco é a paz, com o DPP é a guerra", comentou Raquel Vaz-Pinto, da Universidade Nova de Lisboa, resumindo o ambiente da campanha em Taiwan.

As eleições taiwanesas abrem um ano que Raquel Vaz-Pinto e Luís Tomé, da Universidade Autónoma de Lisboa, consideraram intenso e que termina com as presidenciais nos Estados Unidos da América (EUA).

"Este é o ano das eleições", disse Luís Tomé, aludindo a votações em mais de setenta países, como Rússia, Índia, Coreia do Sul, Portugal, Indonésia, Paquistão, Reino Unido ou até União Europeia (UE).

Numa videoconferência promovida pelo Clube de Lisboa, os dois peritos em relações internacionais coincidiram na ideia de que, até pelo calendário eleitoral mundial, sobretudo nos EUA, e com duas guerras em curso dificilmente a China invadirá Taiwan.

Luís Tomé lembrou que o DPP tem moderado o discurso, afirmando que Taiwan já é independente `de facto` e que não vai alterar a situação tornando a ilha independente `de jure` (de direito).

Apesar de reconhecer a RPC, os EUA são o maior aliado de Taiwan e têm avisado Pequim de que reagirão pela força em caso de uma invasão da ilha.

"Não estou certo de que a vitória do DPP signifique, por si só, um conflito com a China e, sobretudo, estou muito longe de acreditar na possibilidade de a China avançar para uma invasão", disse Luís Tomé.

Salvaguardando as surpresas que condicionam a política internacional, como a pandemia e as guerras Rússia-Ucrânia e Israel-Hamas, Raquel Vaz-Pinto também considerou pouco provável que a China avançasse para uma invasão de Taiwan.

"Do ponto de vista das dinâmicas regionais e do próprio ciclo eleitoral dos Estados Unidos é muito arriscado que haja uma iniciativa de Xi Jinping [líder da China] de atravessar esse Rubicão", afirmou.

Os dois especialistas concordaram que se os EUA não reagissem a uma hipotética invasão de Taiwan, isso alteraria a ordem mundial atual e significaria entregar a hegemonia do mundo ao Partido Comunista Chinês, que governa a RPC.

Por isso, "o que está em causa em Taiwan (...) [também] é uma ordem mundial baseada em regras e em princípios que queremos preservar", afirmou.

As eleições de 13 de janeiro serão também dominadas por questões internas, como a situação económica, o desemprego e a habitação, que são preocupações comuns nas democracias liberais.

"E Taiwan é genuinamente uma democracia liberal plena", disse Raquel Vaz-Pinto, que alertou ainda para as consequências desastrosas de um eventual conflito numa ilha que é a maior produtora de semicondutores do mundo.