Censos 2021 em Macau arrancam em 1 de abril

A informação foi avançada após o Conselho Executivo ter concluído a discussão sobre o respetivo projeto de regulamento administrativo.

"O XVI Recenseamento da População e o VI Recenseamento da Habitação (...) da Região Administrativa Especial de Macau" é uma "operação (...) realizada a cada dez anos, de acordo com as recomendações da Divisão de Estatística das Nações Unidas", salientaram as autoridades em comunicado.

Os Censos 2021 vão cobrir "as áreas sob a jurisdição da RAEM, abrangendo todas as unidades com fins habitacionais, comerciais ou outros, bem como todas as pessoas que residem ou permanecem em frações autónomas".

Já a recolha da informação vai acontecer em duas fases: a primeira entre 01 de abril e 31 de maio, e a segunda fase entre 07 e 21 de agosto.

A Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) prevê recrutar mais de dois mil trabalhadores provisórios que irão desempenhar, especialmente, funções de recolha de dados, estando abertas as candidaturas na Internet para todos os interessados.