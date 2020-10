Centenas combatem chamas no Kilimanjaro

De acordo com os serviços dos Parques Nacionais da Tanzânia, Tanapa,, desde a eclosão do fogo, que lavra junto à fronteira com o Quénia.que escolhem as rotas de Mandara e de Horombo para chegar ao cume. Vento forte empurrou-as e o incêndio "não está contido", referiu um comunicado do TANAPA.

"Várias equipas, incluindo residentes, estudantes universitários e os bombeiros locais, estão a tentar apaga-lo. O Tanapa irá continuar a adotar todas as precauções para garantir a segurança dos visitantes e dos seus equipamentos", referiu Pascal Shelutete, vice-comissário no TANAPA para as comunicações.







Cerca de 400 pessoas estão a combater as chamas.





Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij — Tanzania National Parks (@tzparks) October 13, 2020





"O incêndio é grande e eles estão a combate-lo", afirmou por seu lado Alex Kisingo, vice reitor da Faculdade de Gestão de Áreas Selvagens, perto da montanha.

A Faculdade enviou 264 funcionários e estudantes para ajudar no combate às chamas, em colaboração com as autoridades locais, para ajudar a distribuir água e alimentos aos bombeiros na linha da frente do fogo.

O vento amainou entretanto e. "Se continuar assim o fogo será contido hoje. Isto é uma guerra", afirmou Kisingo.Dionis Nyato, um residente de Moshi, uma cidade nas encostas da montanha, afirmou à agência Reuters que viu as chamas domingo à noite, na parte mais baixa da montanha.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio e se estava alguém a usar uma das rotas de escalada quando este eclodiu. Shelutete prometeu emitir um comunicado mais abrangente mal surjam novas informações.





O diretor-geral dos Parques Nacionais da Tanzânia, Allan Tijazi, agradeceu os esforços de todos os envolvidos na luta contra as chamas.



Impacto

"Apesar do incêndio ter deflagrado no final da época das escaladas, se continuar irá afetar as atividades turísticas no Kilimanjaro, pois nenhum alpinista irá tentar subir", comentou à Reuters Daniel Mjema, um jornalista de Moshi.

Tal como Nyato, Mjama disse que conseguia ver as chamas apesar da distância. Numa fotografia publicada pelo TANAPA, na rede social Twitter, é visível uma linha de fogo no sopé.



Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETE pic.twitter.com/Jcfj6QlCf8 — Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020





Imagens atribuídas ao combate ao incêndio têm entretanto surgido nas redes sociais.







Updated video I received apparently of Mount Kilimanjaro a few hours ago. https://t.co/KJ4VcNN8sx pic.twitter.com/Ad3IYRpaKA — Benjamin Fernandes 🇹🇿 (@Benji_Fernandes) October 12, 2020



Foi declarado Património Natural Mundial pela Unesco e esta organização das Nações Unidas tem denunciado o impacto ecológico e de poluição do turismo na área."O turismo é uma ameaça séria e é necessário um planeamento cuidado de infraestruturas e desenvolvimentos de acesso" relacionado com essa atividade, advertiu anteriormente a Unesco. A água e atmosfera são particularmente afetadas.A água do Kilimanjaro é essencial para o Parque Nacional de Amboseli, no Quénia, conhecido pelas suas manadas de elefantes.