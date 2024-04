Foto: Jo-Shreeve via Reuters

Com ventos que ultrapassaram os 100 quilómetros por hora, a depressão causou danos em edifícios e alagou várias estradas.



A tempestade afetou sobretudo a Irlanda do Norte, o País de Gales e a Escócia.



O Instituto de Meteorologia britânico prevê um novo agravamento do estado do tempo até terça-feira.