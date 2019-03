Centenas de pessoas manifestam-se em Washington contra Governo iraniano

Lusa09 Mar, 2019, 09:22 | Mundo

"Mudança de regime já!", gritavam os manifestantes, empunhando bandeiras iranianas com o emblema imperial - um leão armado com uma espada - e retratos de Maryam Rajavi, líder da Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano (PMOI), um movimento de oposição no exílio.

"O regime iraniano está a cometer atrocidades contra seu povo, o Irão foi destruído pelo regime", afirmou um engenheiro irano-americano, citado pela agência France-Presse (AFP), denunciando "execuções, tortura e exportação de terrorismo" pelo Governo de Teerão.

"Queremos a separação entre religião e Estado", defendeu Mina Entezari, que afirma ter passado sete anos detida no Irão como prisioneira política, e está agora baseada no estado norte-americano do Arizona. "Queremos liberdade", declarou.

A administração de Donald Trump tem denunciado consistentemente a falta de liberdade no Irão e a sua influência como "desestabilizadora e prejudicial" no Médio Oriente.

No ano passado, o Irão voltou a sofrer sanções impostas pelos Estados Unidos depois de se saído, unilaterlamente, do acordo nuclear firmado com seis grandes potências mundiais.