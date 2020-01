Centenas de pessoas manifestam-se nas ruas de Teerão contra o regime iraniano

Pelo segundo dia, os estudantes saíram à rua depois de as autoridades terem admitido a culpa pelo abate do avião comercial ucraniano que causou a morte a 176 pessoas.



Este sábado, o que começou como uma vigília em memória das vítimas acabou numa manifestação contra o regime iraniano. Os manifestantes acusam as autoridades de tentarem encobrir a verdade sobre a queda do Boeing 737 e exigem justiça.



Donald Trump declara apoio aos manifestantes e elogia a coragem dos que contestam os líderes do Irão.