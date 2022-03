"Centenas de vítimas" em ataque russo a teatro, diz Zelensky

"Em Mariupol, a Força Aérea Russa lançou conscientemente uma bomba no Teatro Dramático, no centro da cidade", disse Volodymyr Zelensky, na noite de quarta-feira, acrescentando ser "ainda desconhecido o número de mortos".

"O mundo deve finalmente admitir que a Rússia se tornou um Estado terrorista", alertou.

O Ministério da Defesa russo negou ter bombardeado a cidade e alegou que o edifício foi destruído pelo batalhão ultranacionalista ucraniano Azov.

Na semana passada, Moscovo já tinha culpado o batalhão Azov pelo bombardeamento de uma maternidade e hospital pediátrico perto de Mariupol, que causou três mortos e 17 feridos.

Mais de mil pessoas estavam no teatro, de acordo com uma mensagem da prefeitura de Mariupol na plataforma Telegram.

Drama Theater from the inside before the #Russian bombing



Just look at how many children are there... pic.twitter.com/Sgg4q8gPmP