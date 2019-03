Centenas protestam em Macau contra reconhecimento das cartas de condução da China

Lusa09 Mar, 2019, 12:09 | Mundo

"Muitos cidadãos locais estão preocupados com a cultura de condução e especialmente com a falta de consistência de segurança dos chineses do continente", disse à Lusa o deputado pró-democracia Sulu Sou, que pertence à associação Novo Macau, organizadora da manifestação.

O deputado pró-democracia de Macau e o único legislador a ser condenado por desobediência qualificada devido a um protesto realizado em 2016 ressalvou, contudo, que "Macau reconhece mais de 100 cartas de condução de outros países", mas que "esta situação afeta toda a sociedade",

Com pouco mais de 30 quilómetros quadrados e uma das maiores densidades populacionais do mundo, Macau tem cerca de 230 mil veículos motorizados e não tem metro.

Dados oficiais apontam que, no terceiro trimestre de 2018, havia 43.928 pessoas com dois ou mais veículos, numa população de cerca de 670 mil pessoas.

"Não acho que todos os condutores da China continental são maus condutores", disse, mas acrescentou que "as pessoas estão preocupadas e zangadas", sublinhou o mais jovem deputado de Macau, no começo do protesto no jardim Vasco da Gama.

No ano passado, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, assinou uma ordem executiva que permite aos portadores de carta de condução chinesa conduzirem em Macau, uma decisão que gerou a contestação de alguns deputados.

Sulu Sou defendeu, por estas razões, que Governo deve realizar uma consulta pública sobre o reconhecimento mútuo das cartas de condução com a China.