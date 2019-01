Centeno. Abrandamento da economia deve fazer decisores políticos pensar

Foto: Olivier Hoslet - EPA

"É uma questão que nos deve fazer a todos pensar, enquanto decisores políticos, as razões para esse abrandamento", declarou Mário Centeno, falando à entrada para a reunião do Eurogrupo, instituição que preside, em Bruxelas.



A seu ver, "esse abrandamento deve-se, em grande medida, aos riscos e às incertezas que se foram acumulando ao longo dos últimos meses, nalguns casos até anos".



"Esses riscos são de natureza política e, portanto, está nas mãos de quem tem o poder de tomar decisões políticas de tornar claro o caminho para as nossas economias, para as nossas sociedades e, portanto, devemos todos estar atentos a essa situação e ter uma resposta rápida para ela", sublinhou o também ministro português das Finanças.