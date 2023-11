Centro Carter visita Venezuela para avaliar possível observação nas presidenciais

Em comunicado, o Centro Carter explica que a visita a Caracas surge na sequência do "acordo assinado em Barbados em 17 de outubro", entre o Governo do Presidente Nicolás Maduro e a aliança da oposição Plataforma Unitária Democrática (PUD).

"Os representantes do Centro Carter vão reunir-se com membros do Conselho Nacional Eleitoral, signatários do acordo, membros de partidos políticos, observadores eleitorais nacionais e grupos da sociedade civil (...) para debater a consideração de um convite para avançar com uma missão técnica para observação eleitoral para as eleições presidenciais de 2024, em conformidade com o acordo", notou o comunicado.

Em 17 de outubro, o Governo venezuelano e a PUD retomaram as negociações em Barbados, na presença do ministro dos Negócios Estrangeiros de Barbados, Jerome Walcott, de representantes do país mediador, a Noruega, e dos países acompanhantes, Países Baixos, Rússia, México, Colômbia e Brasil.

Após o primeiro dia de negociações, as delegações assinaram um acordo sobre a promoção de direitos políticos e garantias eleitorais, com vista às presidenciais previstas para a segunda metade de 2024.

O acordo prevê que as presidenciais venezuelanas contem com observação internacional, nomeadamente missões técnicas da União Europeia, da União Africana, do Centro Carter, da ONU e da União Interamericana de Organismos Eleitorais.

O Governo venezuelano e a oposição comprometeram-se a promover "um discurso público e um clima político e social favorável ao desenvolvimento de um processo eleitoral pacífico e participativo, sem ingerências externas, com respeito pelos cidadãos, pela autoridade eleitoral, pelos atores políticos, pela Constituição e pelas leis do país".

Segundo o acordo, o Governo venezuelano e a oposição vão promover candidatos "desde que cumpram os requisitos estabelecidos para participar nas eleições presidenciais, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na legislação venezuelana".

Para a oposição, o acordo é "uma rota" para o levantamento da desqualificações de candidatos, entre eles a antiga deputada Maria Corina Machado, que venceu, com 92,4% dos votos (mais de 2,25 milhões de votos) as eleições primárias da oposição de 22 de outubro, tornando-se na candidata eleita para competir contra Maduro.

No entanto, o Governo venezuelano insiste que quem estiver desqualificado não poderá candidatar-se.

Em 25 de outubro, o Ministério Público da Venezuela anunciou estar a investigar o presidente e a vice-presidente da Comissão Nacional de Primárias, Jesús Maria Casal e Mildred Camero, respetivamente, por "ilegalidades" nas eleições primárias da oposição, incluindo usurpação de funções eleitorais e da identidade dos eleitores.

O anúncio foi feito pelo procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, que acusou a oposição de ter substituído o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ao organizar as eleições.

Em 30 de outubro, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela suspendeu "todos os efeitos" das eleições primárias.

Ordenou, além disso, que fossem remetidos "os antecedentes administrativos contendo as 25 fases que devem reger o processo eleitoral, desde a convocatória das eleições e a sua constituição como Comissão Eleitoral, passando pelo calendário eleitoral, o registo eleitoral com os seus períodos de contestação e verificação, e as candidaturas com os seus períodos de contestação e verificação".

Também exigiu as atas das primárias, incluindo de constituição das mesas eleitorais, dos cadernos e boletins de voto, do escrutínio, das contagens regionais, da contagem definitiva e da proclamação da vencedora.