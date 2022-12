Centro comercial no Minesota encerrado temporariamente após tiroteio

Pouco depois das 20:15 (02:15 de hoje em Lisboa), o departamento da polícia de Bloomington escreveu na rede social Twitter que as autoridades policiais e equipas de emergência médica se encontravam no local de um tiroteio no Mall of America.

O encerramento do maior centro comercial dos Estados Unidos durou cerca de uma hora, antes do espaço comercial publicar uma mensagem, também no Twitter, a dizer que os lojistas estavam a deixar o local.

As autoridades não disseram se alguém tinha sido ferido ou preso.

Vídeos publicados nas redes sociais mostravam clientes escondidos nas lojas e um anúncio no complexo apelava às pessoas para procurarem abrigo. Em outros vídeos viam-se clientes a correr para se abrigarem depois de se ouvir um estrondo.

Veículos de emergência médica encontravam-se no parque de estacionamento, no exterior do edifício, e a polícia podia ser vista a colocar fita amarela.

O alegado tiroteio ocorreu quando os centros comerciais no país estão cheios devido ao Natal.

Desde a abertura do Mall of America, em 1992, o complexo comercial tem sido um destino turístico e um ponto de encontro da comunidade.

O espaço proíbe armas nas instalações, mas os clientes não têm sido obrigados a passar pelos detetores de metais, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

O centro comercial disse, em outubro, que estava a testar um "sistema de detecção de armas" numa das entradas.