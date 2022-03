Centro de Direitos Humanos em Moscovo alvo de buscas da polícia

"As buscas à Memorial estão em curso na rua Karetny Riad n.º5 e na Maly Karetny n.º 12, disse o Centro de Direitos Humanos Memorial através da rede social Telegram.

A rusga ocorre no mesmo dia em que os ???????deputados russos adotaram um texto que prevê pesadas penas de prisão, que podem chegar a 15 anos de cadeia, aos cidadãos que publiquem "informações enganosas" sobre o Exército.

A votação decorreu uma semana após a invasão russa da Ucrânia.

As emendas aprovadas na Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) preveem penas de prisão que podem chegar aos 15 anos de cadeia se as "informações enganosas" tiverem "consequências sérias" para as Forças Armadas.

A mesma iniciativa parlamentar prevê também castigos contra os cidadãos que apelem à imposição de sanções contra a Rússia.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades.

As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.