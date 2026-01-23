Centro de Educação na Cisjordânia em risco de ser encerrado por autoridades israelitas

O estabelecimento de ensino é frequentado por 350 jovens do sexo masculino, onde se formam em canalização e manutenção de automóveis, segundo noticia a Reuters.





Em declarações ao órgão de notícias, Jonathan Fowler, porta-voz da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), reiterou que um encerramento “forçado” do centro de formação poria fim ao único acesso que estes palestinianos têm ao ensino e “privá-los-ia de oportunidades económicas”.





Apelando à mobilização urgente da comunidade internacional, o representante afirmou que a extinção deste centro seria um “ataque ao direito à educação”.





À Reuters, um porta-voz do governo israelita acusou a UNRWA de estar ligada ao Hamas, declarações rejeitadas pela agência da ONU.





Criada em 1949, a organização opera há décadas como a principal instituição internacional de apoio humanitário a palestinianos refugiados. Desde o escalar do conflito israelo-palestiniano, a UNRWA já assistiu milhões de pessoas.





Esta denúncia surge apenas três dias depois da mesma agência ter reportado a demolição de vários edifícios na sua sede em Jerusalém Oriental, naquilo que afirmaram ser um "ataque sem precedentes" e uma grave violação do direito internacional.





Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel declarou ter atuado de acordo com as “leis israelitas e internacionais”.





O Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmou à Reuters que este foi apenas o episódio mais recente de uma sucessão de ofensivas israelitas contra a associação das Nações Unidas. Entre os incidentes referidos estão a invasão a uma clínica médica, ocorrida este mês, e um alegado plano para suprimir o fornecimento de eletricidade e água das instalações da entidade durante as próximas semanas.





O executivo israelita, que acusa a organização de parcialidade aprovou, em outubro de 2024, uma lei que proíbe a atividade da UNRWA no Estado e também qualquer contacto entre a instituição e as autoridades de Israel.