Centro de Kiev "arrepiantemente calmo"

Foto: Antonio Bronic - Reuters

Os enviados da RTP estão num abrigo de um hotel em Kiev, quando já se ouvem som de bombardeamentos que indiciam a chegada de tropas russas a Kiev. No entanto, na cidade, as ruas estão desertas, num silêncio. As pessoas estão resguardadas em casa ou abrigos ou já abandonaram a cidade.