Centro de tratamento de cólera de Pemba começa hoje a ser reativado

Lusa29 Abr, 2019, 07:13 | Mundo

"Com a chuva temos que reativar o centro de trata de cólera. Vamos começar", referiu António Assane, coordenador da resposta do Estado moçambicano na área da saúde após a tempestade.

O centro já tem funcionado noutros anos na capital da província de Cabo Delgado, região atingida pelo ciclone, dado que a doença surge periodicamente na época das chuvas (de novembro a abril) na província.

Ao mesmo tempo, Moçambique está a trabalhar com parceiros para mobilizar vacinas contra a cólera a administrar nos distritos de Pemba, Mecúfi, Ibo Quissanga e Macomia.

Nos próximos dias deverá chegar também às mesmas zonas um reforço de produtos de purificação de água, o principal meio de transmissão de cólera.

As autoridades de saúde observaram nos últimos dias 340 pessoas que estão em centros de acomodação devido a diversos sintomas e detetaram infeções das vias respiratórias, algumas diarreias e malária.

Ainda no que respeita ao setor da saúde, o ciclone Kenneth afetou 13 centros de saúde e três precisam de intervenção.

Dois hospitais de campanha com maternidade vão ser instalados em Quissanga e Macomia, tendo em conta os estragos aí verificados.

Um camião com `kits` de material para enfrentar diversas doenças foi deslocado da cidade da Beira, atingida pelo ciclone Idai em março, para reforçar o atendimento à população na província de Cabo Delgado.

Os últimos dados oficiais, numa altura em que ainda decorrem levantamentos em zonas remotas, indicam que a passagem do ciclone Kenneth no norte de Moçambique na noite de quarta-feira para quinta-feira (24 para 25 de abril) provocou cinco mortos, sendo que as inundações repentinas de domingo em Pemba provocaram três.

Há 166.084 pessoas afetadas e 40 centros de acolhimento a funcionar com 37.696 pessoas, 7.389 das quais em situação vulnerável (tais como grávidas e idosos).

Apesar de o ciclone se ter dissipado no sábado, continua a haver ameaça de chuva forte nos próximos dias.