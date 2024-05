Centro inter-religioso KAICIID aponta comunicação como "crucial" face a conflitos

A construção de alianças para a paz é o "grande objetivo" do KAICIID, que promove na próxima semana, em Lisboa, uma conferência sobre Diálogo Inter-religioso e Intercultural" no sentido de sanar conflitos globais, disse em entrevista à agência Lusa Nuñez, porta-voz do KAICIID, centro baseado na capital portuguesa.

Questionado pela Lusa sobre como se pode construir uma aliança para a paz num mundo que não só está a mudar rapidamente, como também está cada vez mais dividido, Nuñez defendeu que o facto de as ações numa parte do mundo terem uma reação imediata noutras partes pode trazer benefícios.

"A guerra russa na Ucrânia teve repercussões no preço dos cereais e causou fome em alguns países africanos. Estamos todos interligados nessa medida. Mas compreendemos que o diálogo é o primeiro passo para encontrar uma solução comum para qualquer desafio específico. E devido à rápida evolução do ambiente, a necessidade de poder comunicar com fluidez foi também essencial para compreender como resolver qualquer problema específico", argumentou.

Nesse sentido, insistiu que é necessário criar as condições necessárias em torno de um diálogo eficaz.

"Trata-se, portanto, de elementos básicos como a neutralidade, a imparcialidade, o respeito pela dignidade humana, características que permitem às partes que participam no processo de diálogo apresentarem-se com toda a sua identidade, trazerem toda a sua identidade para esse diálogo", explicou, considerando-se um "otimista".

Segundo Nuñez, atualmente, "85% da população mundial identifica-se com algum tipo de paradigma religioso ou espiritual", valores defendidos pelo KAICIID e que estão enraizados na identidade cultural e religiosa do indivíduo.

"E acreditamos que, se essas condições para o diálogo estiverem reunidas, ele será muito mais eficaz. Esse processo será muito mais eficaz para encontrar soluções sustentáveis", disse à Lusa.

Questionado concretamente sobre as divisões, aparentemente insanáveis, dos Estados Unidos, União Europeia (UE) e até mesmo Israel, de um lado, e a Rússia, China e Irão, do outro, Nuñez admitiu que a polarização geral do mundo está a tornar-se mais evidente nesta reestruturação dos centros tradicionais do poder internacional e global, "que estão a ser reorganizados".

"Devido à natureza mutável da geopolítica em geral, é crucial que as linhas de comunicação estejam abertas. Uma parte disso é o empenhamento na defesa do diálogo. E o que torna a KAICIID única e especial a este respeito é a sua capacidade de trazer as partes interessadas para a mesa do diálogo", sustentou.

O porta-voz lembrou que a organização, criada em 2012 em Portugal, onde tem a sede desde 2022, tem um conselho de partes formado pelos Estados membros fundadores (Espanha, Áustria, Arábia Saudita, bem como a Santa Sé como observador) e que integra também atores religiosos de alto nível e líderes religiosos que representam as cinco principais tradições religiosas mundiais, visando promover o diálogo entre religiões e culturas, encorajar o respeito pela diversidade e construir alianças para a paz entre nações e povos, assim como combater o uso indevido da religião como justificação para a violência e a perseguição.

"Temos representação judaica, islâmica, cristã, hinduísta e budista. Isto garante que temos a capacidade de pôr os decisores, os responsáveis políticos, em contacto com os líderes religiosos que têm esta confiança e acesso especiais nas suas comunidades religiosas. E este nível de influência muito grande permite-nos reunirmo-nos para desenvolver soluções mais sustentáveis para qualquer questão e políticas que sejam mais inclusivas e tenham em consideração as necessidades das várias comunidades culturais e religiosas dessas sociedades específicas", argumentou.

Nuñez escusou-se a comentar as razões dos vários conflitos no mundo, inclusivamente o no Médio Oriente, limitando-se a indicar que essa não é a mensagem do KAICIID, que defende "soluções de diálogo que não sejam violentas e que contribuam para a pacificação, a coesão social e as boas relações entre países e nações".