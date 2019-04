Centro Português de Caracas destaca apoio de Portugal na saúde dos luso-venezuelanos

Lusa10 Abr, 2019, 07:15 | Mundo

O alerta foi dado por Juan Ricardo Ferreira, presidente do Centro Português de Caracas (CPC), uma das organizações que se comprometeram a atender os doentes portugueses, com consultas e medicamentos.

A assinatura da carta-compromisso "é um primeiro grande passo, mas deve haver mais. Nestas condições (crise venezuelana), necessitamos de mais ajuda do Governo português. Sabemos que há a diplomacia, que há muitas situações que têm que ser cumpridas previamente, mas o povo necessita de ajuda do Governo português", disse.

Juan Ricardo Ferreira falava à Agência Lusa, à margem da cerimónia da assinatura de uma carta-compromisso, entre o Governo de Portugal, o CPC, a Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima (de Los Teques, a sul de Caracas) e a Casa Portuguesa do Estado de Arágua.

"Há pessoas aqui a passar fome, doentes, pessoas com cancro e é triste ver essas realidades. Não é só a capacidade aquisitiva, é também a necessidade de ter os medicamentos e (os pacientes) que sejam atendidos", disse.

"Os médicos estão a ir embora da Venezuela (...) não é só ter o poder económico para ir a um médico, é ter um médico que me atenda antes de ir embora da Venezuela", referiu.

Juan Ricardo Ferreira apontou, contudo, para a importância deste acordo e que "o Governo português esteja a olhar para nós, dando estes primeiros passos, que são grandes passos", sublinhando que o CPC "está de portas abertas" a alianças que beneficiem a comunidade.

Para aceder aos serviços do CPC não é necessário ser associado, basta notificar a data da consulta, explicou.

Segundo o presidente do CPC, também em Caracas "há pessoas em condições muito graves, famílias que estão a comer na rua, do lixo".

"Há famílias que não têm onde dormir e nisso estamos a incluir portugueses. Obviamente essa não é a condição dos nossos associados (do CPC), mas tampouco temos uma posição económica elevada, somos pessoas que trabalhamos, que temos negócios, profissionais, para levar a vida", disse.

À margem da cerimónia, o médico cardiologista Nelson Carrilo afirmou à Lusa que será o responsável pelo atendimento aos portugueses, ao abrigo da Carta de Compromisso assinada terça-feira.

"Estamos a responder ao pedido das autoridades e do Governo de Portugal para ajudar a população vulnerável portuguesa e prestar cuidados de saúde no Centro Português, principalmente em medicamentos, consultas no âmbito cardiovascular, no tratamento e prevenção de doenças crónicas, como a hipertensão arterial, a diabetes, a prevenção atempada da aterosclerose, o enfarto de miocárdio", entre outras, disse.

A crise económica e social na Venezuela "tem causado uma situação de emergência, um verdadeiro desastre no que são os cuidados de saúde".

Segundo Nelson Carrillo as consultas no CPC vão começar na próxima semana, às quartas-feiras de manhã.

"A situação é difícil e complexa, na Venezuela. Agradecemos o apoio da comunidade internacional e agora do Governo português, comprometemo-nos que os pacientes vão poder contar com os nossos serviços médicos, com a nossa ética e a nossa entrega", sublinhou.