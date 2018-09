CEO da CBS Corporation demite-se depois de acusações de assédio e abuso sexual

RTP10 Set, 2018, 12:03 / atualizado em 10 Set, 2018, 12:12 | Mundo

De acordo com a revista The New Yorker, Leslie Moonves é acusado de seis casos de assédio e abuso sexual. As novas acusações juntam-se a seis denúncias de mulheres que trabalharam com Moonves, divulgadas em Julho pela revista. Os casos ocorreram entre os anos 80 e o início dos anos 2000. Moonves apresentou a demissão no seguimento das acusações.



Moonves confirmou três das acusações, mas nega as restantes. Em resposta ao artigo da revista The New Yorker, Moonves afirma que “as terríveis acusações neste artigo são falsas. O que é verdade é que tive relações consensuais com três das mulheres há 25 anos, antes de ir para a CBS. E eu nunca utilizei a minha posição para impedir o avanço ou carreiras das mulheres”.



“Em 40 anos de trabalho, nunca antes ouvi falar de tais acusações perturbadoras. Posso apenas supor que estão a aparecer agora pela primeira vez, décadas depois, como parte de um esforço conjunto de outros para destruir o meu nome, a minha reputação, e a minha carreira. Qualquer pessoa que me conheça sabe que a pessoa descrita neste artigo não sou eu”, acrescentou Moonves.



Moonves era conhecido como um dos apoiantes do movimento #MeToo, que denuncia o assédio sexual contra mulheres. Em Dezembro de 2017, Leslie Moonves contribuiu para a criação da Comissão para Eliminar o Assédio Sexual e o Desenvolvimento da Igualdade no Trabalho.



No seguimento da demissão e das acusações, a CBS comunicou que, em conjunto com Moonves, irá doar 20 milhões de dólares a uma ou mais organizações relacionadas com o movimento #MeToo e que promovam a igualdade para as mulheres no trabalho.





Leslie Moonves iniciou o seu percurso na CBS em 1995. Em 2006 tornou-se CEO da CBS Corporation, ao dirigir a estação de televisão há mais de dez anos. Será substituído por Joseph Ianniello, que assume o cargo de CEO interino.





Para além deste caso, o ex-presidente da CBS News e produtor executivo do programa “60 Minutes”, Jeff Fager, enfrenta também acusações de assédio sexual.