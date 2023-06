Cerca de 1,5 milhões de peregrinos estrangeiros já chegaram à Arábia Saudita

A peregrinação deste ano vai ser a primeira sem as restrições impostas durante a pandemia do novo coronavírus, desde 2020. São esperados ainda mais peregrinos, antes do início da peregrinação, na segunda-feira.

O Hajj é um dos cinco pilares do Islão, que todos os muçulmanos devem cumprir pelo menos uma vez na sua vida, se tiverem condições financeiras e físicas para o efeito. É uma das maiores concentrações religiosas mundiais.

O ministro da Comunicação Social saudita afirmou na quinta-feira que mais de 1,49 milhões de peregrinos estrangeiros já chegaram ao país, dos quais 1,43 milhões por via aérea.

Os dirigentes sauditas já disseram que esperam que a quantidade de peregrinos se aproxime da dos níveis pré-pandemia. Em 2019, a peregrinação a Meca contou com mais de 2,4 milhões de peregrinos estrangeiros.