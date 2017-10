Cerca de 150 empresas mudam diariamente a sede para fora da Catalunha

Lusa16 Out, 2017, 16:55 | Mundo

Segundo o Luis Suárez, do Colégio de Registradores de Catalunã, entidade espanhola responsável pelo registo de empresas, a mudança de sedes para fora da Catalunha começou a aumentar a partir de 07 de outubro, depois de o banco Sabadell e o grupo Caixabank (dono do português Banco BPI) terem aprovado a mudança do seu domicílio social.

Desde 10 de outubro, quando o presidente do Governo da Catalunha, Carles Puigdemont, deixou em suspenso uma declaração de independência, as mudanças de sede para fora da Catalunha ocorrem a um ritmo de "umas 150 por dia".

Até à passada quinta-feira, tinham sido 581 as empresas com sede na Catalunha que tinham deixado a comunidade autónoma, segundo a mesma fonte.

"Primeiro foram as grandes entidades financeiras, depois as empresas energéticas e as mais emblemáticas, e agora são as pequenas e medias empresas", disse Suárez.

Suárez estima que, se a incerteza em torno do que acontecerá à Catalunha durar apenas algumas semanas, a "recuperação será relativamente rápida", mas que caso se prolongue a "recessão é certa".

Também as operações de compra e venda de imóveis estão a ser afetadas pela `questão catalã`, com os investidores a adiarem decisões de investimento.

O Governo regional da Catalunha (a Generalitat) realizou em 01 de outubro último um referendo de autodeterminação.

Segundo a Generalitat, nessa consulta popular, considerada ilegal pelo Estado espanhol, o "sim" à independência teve 90% dos votos dos 43% dos eleitores que foram votar, tendo aqueles que não concordam com a independência da região boicotado a ida às urnas.

Puigdemont suspendeu na passada terça-feira a independência da Catalunha depois de ter feito uma declaração ambígua no parlamento da região.

O Governo espanhol decidiu hoje dar uma "última oportunidade", até as 10:00 (09:00 de Lisboa) de quinta-feira, ao executivo catalão para esclarecer se declarou a independência unilateral da Catalunha antes de ativar o artigo 155 da Constituição espanhola e "repor a legalidade" na comunidade autónoma da Catalunha.