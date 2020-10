Cerca de 30 combatentes mortos em confrontos no deserto central do país

Os confrontos acontecem desde o início de outubro no vasto deserto de Badiya, abrangendo as províncias de Homs, Hama, Raqa e Deir Ezzor.

Hoje, os confrontos terrestres e os ataques aéreos realizado pelas forças russas, um aliado do regime sírio, mataram 13 `jihadistas`, enquanto entre as forças governamentais morreram 16 combatentes, segundo o OSDH.

Os combates concentram-se no norte da província de Hama e também em outra área mais a leste, na fronteira com as províncias de Raqa, Aleppo e Hama, segundo a mesma fonte.

De acordo com o OSDH, as forças aéreas da Síria e da Rússia estão a realizar bombardeamentos contra posições do EI nesta área desértica.

Apesar da sua derrota com a queda de seu califado em março de 2019, o Estado Islâmico ainda realiza ataques mortais, especialmente no deserto.

Esses ataques têm como alvo o exército sírio e os seus aliados, bem como as forças curdas, que foram durante muito tempo apoiadas pelos Estados Unidos na sua luta contra o EI.

Desde março de 2019, mais de 900 combatentes do regime sírio foram mortos nesses confrontos, junto com 140 membros de milícias aliadas, contra cerca de 500 `jihadistas` do EI, de acordo com o OSDH.

O EI assumiu a responsabilidade por um ataque em agosto que tirou a vida de um general russo e feriu dois soldados perto da cidade de Deir Ezzor.