Cerca de 300 mil pessoas em fuga após combates em cidade refúgio no Sudão

"Informações preliminares de equipas no terreno no estado da Al Jazira indicam que pelo menos 250 mil a 300 mil pessoas deslocadas internamente fugiram desde o início dos combates em 15 de dezembro de 2023", segundo um relatório da ONU.

Os residentes afetados procuraram refúgio no estado de Sennar, deslocando-se depois aos estados de Gedaref, Kassala e Nilo Azul.

Por sua vez, o diretor sudanês do Conselho Norueguês para os Refugiados, William Carter, afirmou na sua conta na rede social X (antigo Twitter) que os deslocados "têm muito pouco para sobreviver, vivendo a maioria em abrigos improvisados e sem comida".

O exército sudanês intercetou na sexta-feira um ataque do grupo paramilitar em Wad Madani, considerada uma "zona segura" e área de refúgio para cerca de 1,5 milhões de pessoas deslocadas que fugiram da guerra que dura há oito meses.

As Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) e divulgaram um comunicado na sua página oficial da rede social X, assegurando aos cidadãos de Wad Madani que os seus ataques eram dirigidos contra o exército e não contra civis.

A ONU anunciou na sexta-feira a suspensão de todas as missões humanitárias no estado de Al Jazira, a sul da capital sudanesa, Cartum, devido aos combates entre o exército e os paramilitares.

O conflito armado no Sudão eclodiu em 15 de abril devido às tensões sobre a reforma do exército e a integração dos paramilitares nas forças regulares, no âmbito de um processo político destinado a repor o país numa via democrática após o golpe de Estado de 2021.

A guerra já causou a morte de cerca de 12 mil pessoas, mais de seis milhões de refugiados e deslocados, bem como uma catástrofe humanitária no país.