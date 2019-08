Cerca de 40 líderes jihadistas abatidos na Síria

RTP01 Set, 2019, 00:30 | Mundo

"Pelo menos 40 deles" foram mortos, afirmou à Agência France Press, Rami Abdel Rahmane, diretor do Observatório baseado em Londres.







O balanço é um dos mais mortíferos infligidos contra os jihadistas num único ataque na Síria.





A ONG sublinha que os mísseis visaram uma reunião dos chefes dos grupos de combatentes islamitas Hourras al-Din e Ansar al-Tawhid, com os lideres de outros grupos extremistas seus aliados, que decorria num campo de treino.

Todos são aliados do Hayat Tahrir al-Cham, o ex-braço da al Qaida na Síria, que domina a província de Idleb. Todas elas foram já alvo de ataques por parte de Damasco e dos seus aliados russos, mas também são combatidas pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, incluindo os próprios norte-americanos.O Pentágono limitou-se a emitir um breve comunicado, dando conta que um ataque norte-americano tinha visado no norte de Idleb "os líderes da AQ-S, responsáveis por ataques que ameaçavam cidadãos norte-americanos, os nossos aliados, assim como civis inocentes", sem precisar de que forma decorreu a operação.Apesar de várias ambulâncias se terem dirigido ao local do ataque, os jornalistas não lhe tiveram acesso. Testemunharam apenas as explosões sucessivas, seguidas de colunas de fumo, reportou um repórter da AFP que se encontrava perto.A 30 de junho passado, os Estados Unidos atacaram "a direção da al Qaida na Síria, numa estrutura de treino", em Aleppo, tendo feito, de acordo com o Observatório, oito mortos, incluindo seis comandantes do grupo Hourras al-Din.