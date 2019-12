Cerca de 40 mil sírios de Idlib vão para campos de refugiados na Turquia

O exército sírio lançou o assalto ao último reduto rebelde no país. Com a ajuda da aviação russa, as forças governamentais sírias avançaram na província de Idlib. Por causa dos confrontos, 40 mil sírios dirigem-se para o campo de refugiados da ONU na fronteira com a Turquia.