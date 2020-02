Cerca de 80% dos russos querem que o seu país tenha boas relações com o Ocidente

Segundo o Centro Levada, apesar das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, a perceção dos Estados Unidos e da União Europeia (UE) melhorou no país nos últimos dois anos.

A Rússia anexou em 2014 a Crimeia, região que fazia parte da Ucrânia. As milícias pró-Rússia ainda lutam pela independência da Ucrânia em áreas do leste do país.

Sessenta e sete por cento dos russos pensam que a Rússia deve ter relações de parceria com os países Ocidentais, enquanto 11% querem ver laços de amizade entre as partes.

Apenas 16% dos russos consideram o Ocidente um adversário da Rússia e 3% dos entrevistados consideram os ocidentais como um inimigo.

Segundo a socióloga Karina Pipia, do Centro Levada, o auge das reações antiocidentais na Rússia é uma coisa do passado.

"Dois terços da população defendem boas relações com os países ocidentais, o que demonstra mais uma vez o grande cansaço do confronto na política externa e a falta de vontade de lutar com alguém", disse a especialista ao jornal Kommersant.

Por seu lado, o analista Dmitri Fetisov disse que a situação se deve ao facto de os russos estarem mais interessados em problemas internos do país do que em pressões estrangeiras.

"A questão da consolidação contra um inimigo externo que o Kremlin usou com frequência nos últimos 20 anos, atualmente não tem aceitação na sociedade", afirmou Fetisov.