Cerca de meia-dúzia de portugueses ainda por contactar em Moçambique

O secretário de estado das Comunidades, José Luís Carneiro, revela ao enviado especial da Antena 1 que já só falta falar com cerca de meia-dúzia de portugueses.



Estão todos vivos e de boa saúde, sublinhou. Confrontado com as críticas à alegada falta de atuação do consulado de Portugal na Beira, o secretário de Estado José Luís Carneiro explicou ao repórter Joaquim Reis qual a assistência que a diplomacia portuguesa está a prestar.



José Luís Carneiro deixa amanhã Moçambique e é substituído pelo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.