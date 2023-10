Cerca de meio milhão de israelitas deslocados internamente

"Cerca de meio milhão de israelitas estão deslocados" dentro das fronteiras de Israel. "Evacuámos todo o sul de Israel, todas as localidades perto da Faixa de Gaza, seguindo as diretivas do governo. (...) Fizemos o mesmo no norte, onde 20 localidades perto da fronteira foram evacuadas", disse Jonathan Conricus.

"A maioria destas pessoas partiu por sua própria iniciativa e agora está a ser evacuada a cidade de Sderot", no sul, adiantou. "Não queremos civis perto das zonas de combate. Acima de tudo, queremos proteger os nossos cidadãos dos efeitos devastadores da guerra", acrescentou.

"As pessoas deslocadas refugiaram-se junto de familiares no centro do país, em zonas mais seguras. (...) Trata-se de uma deslocação significativa da população em Israel, de que não se fala muito. A situação em Gaza é pior", admitiu.

Desde os ataques mortíferos do movimento islamita palestiniano que mataram 1.400 pessoas em Israel, o exército tem vindo a bombardear a Faixa de Gaza e a preparar uma ofensiva terrestre, provocando grandes deslocações de população neste pequeno enclave que está sob um bloqueio israelita terrestre, aéreo e marítimo há 15 anos.

Segundo as Nações Unidas, no espaço de uma semana, um milhão de pessoas fugiu do norte da Faixa de Gaza para o sul.

Os ataques de retaliação efetuados desde 9 de outubro mataram pelo menos 2.750 pessoas, na sua maioria civis palestinianos, incluindo centenas de crianças, segundo as autoridades palestinianas locais.