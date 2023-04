Cerca de mil famílias vivem em casas alagadas no centro de Moçambique

"A população está a viver debaixo das águas, devido às inundações", afirmou a administradora de Marromeu, Henriqueta do Rosário, em declarações aos jornalistas.

As cheias também estão a prejudicar o funcionamento de serviços públicos e do comércio, avançou Rosário.

No total, 33 escolas estão inundadas em Marromeu, obrigando cerca de três mil alunos a assistir às aulas em salas improvisadas.

A administradora de Marromeu explicou que devido à saturação dos solos, a água está a sair de baixo da terra afetando infra-estruturas públicas e privadas.

"O que está a acontecer é que os solos estão todos saturados e o nível do curso de água do rio também aumentou", acrescentou o delegado do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) na província de Sofala, Aristides Armando.

"Estamos a fazer a assistência com bens alimentares e não alimentares às famílias afetadas", declarou Armando.

Aquele responsável adiantou que o INGD está a estudar novas áreas para o reassento das famílias que estão a viver em terrenos alagados no município de Marromeu.