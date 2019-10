Cerca de um milhão de eleitores decidem futuro do Botsuana nas eleições gerais de quarta-feira

Cerca de um milhão de eleitores são chamados a votar nas eleições gerais do Botsuana, marcadas para esta quarta-feira, dia 23, naquela que é considerada uma das democracias mais estáveis do continente africano.

O sufrágio universal servirá para as eleições locais e para os lugares da Assembleia Nacional do Botsuana, mas os olhos estão postos na presidência, dependente dos resultados obtidos na corrida aos assentos do parlamento do país.

Para assegurar a presidência, um partido tem de obter uma maioria nunca inferior a 29 dos 57 lugares da Assembleia Nacional do Botsuana escolhidos em eleições, um feito conseguido de forma ininterrupta pelo Partido Democrático do Botsuana (BDP, na sigla inglesa) desde a independência do país do Reino Unido, em 1966.

O atual chefe de Estado, Eric Mokgweetsi Masisi, alcançou a Presidência do país em abril de 2018, sucedendo a Ian Khama, que então completara dez anos à frente do país - o máximo estabelecido pela Constituição.

Masisi, 58 anos, anulou algumas das medidas de Khama, incluindo limitações à caça de elefantes - vista como uma medida para conquistar votos nas populações rurais -, e acusou alguns aliados de Khama de corrupção.

Professor de profissão, ingressou na política em 2004, mas apenas em 2009 alcançou um lugar na Câmara da Assembleia Nacional, na capital do país, Gabarone.

Nas suas primeiras eleições desde que foi empossado, Masisi e o DPB surgem como os teoricamente favoritos à vitória naquele país da África Austral.

Ambicionando suceder a Masisi na frente do país, surgem três candidatos: Duma Boko, da Coligação pela Mudança Democrática (UDC, na sigla inglesa), Biggie Butale, da recém-criada Frente Patriota do Botsuana (BPF, na sigla inglesa) e Ndaba Gaolathe, da Aliança pelos Progressistas (AP).

A UDC, liderada por Boko e principal partido da oposição, representa o maior desafio para o BDP, pretendendo capitalizar nos ganhos obtidos nas eleições gerais de 2014, em que conquistou 30% dos lugares na Assembleia Nacional.

Já a BPF, foi criada por Butale após este ter abandonado o BDP em maio deste ano.

A AP, criada em outubro de 2017, está representada no parlamento do Botsuana por seis deputados eleitos pela UDC em 2014 e promete uma revolução na economia do país, querendo Gaborone a competir outras estrangeiras.

Tanto UDC como BPF contam com o apoio de Khama, que este mês afirmou que "a vida será boa como antes se os eleitores votarem [Duma] Boko".

As políticas dos partidos que participam na corrida eleitoral não são muito distintos entre si, com o principal argumento da oposição a ser a hegemonia do partido no poder, que dizem não ter feito o suficiente para transformar a vida das pessoas.

O atual Presidente espera que o trabalho feito em cerca de ano e meio assegure uma nova liderança para o partido no poder.

Entre os principais desafios enfrentados pela nova composição do parlamento, estão o elevado desemprego - nos 20% -, a desigualdade social e a dependência da extração mineira - uma indústria que em tempos tornou o Botsuana na mais rica nação africana.

"Queremos criar mais empregos que sejam sustentáveis, melhorar a qualidade da educação para preparar os jovens para o mercado laborar assim como dar-vos melhores cuidados de saúde", afirmou Masisi num debate durante a campanha.

O líder da UDC, Duma Boko, também colocou a criação de empregos como um ponto central da legislatura.

"Queremos pôr fim a esta má gestão do BDP. Queremos que as nossas pessoas tenham mais poder e que aproveitem melhor as oportunidades económicas deste país", defendeu Boko numa conferência de imprensa em que prometeu a criação de 100.000 postos de trabalho, o aumento do salário mínimo e um crescimento económico anual de 6%.

Num debate presidencial realizado este mês, Masisi afirmou que aceitaria uma eventual derrota eleitoral, algo que Boko não se comprometeu a fazer.

Para esta quarta-feira, estão registados 925.000 eleitores distribuídos por 57 círculos do Botsuana, que vão escolher um deputado para a Assembleia, a que se somarão quatro deputados extraordinários nomeados pelo partido no poder e dois outros membros `ex-officio`.

Além disso, serão ainda eleitos 490 representantes para governos locais.