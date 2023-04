Cereais motivam encontro entre Lavrov e Guterres

Segundo avançou o embaixador da Rússia junto da ONU, Vasily Nebenzya, vários tópicos estarão em discussão no encontro com Guterres, entre eles o acordo para a exportação de cereais do mar Negro.O debate sobre multilateralismo no Conselho de Segurança acontece num momento em que a Rússia assume a presidência rotativa mensal deste órgão máximo da ONU (que tem capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo), situação fortemente contestada por causa da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022.Também hoje é assinalado o Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz.O chefe da diplomacia da Rússia (um dos cinco membros permanentes do Conselho com poder de veto) vai ainda presidir na terça-feira ao debate trimestral dedicado ao Médio Oriente.A participação de Lavrov nestes dois eventos na ONU voltou a levantar questões sobre a conduta norte-americana na emissão de vistos para governantes de países alvo de sanções.