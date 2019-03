Cerimónia política em Cabul interrompida por fortes explosões

Lusa07 Mar, 2019, 09:28 | Mundo

"Mantenham-se calmos, a explosão não é aqui" disse o ex-presidente da Assembleia Nacional Mohammad Younnus Qanooni aos participantes do comício que estava a ser transmitido em direto pela televisão afegã.

No local encontravam-se o presidente do executivo Abdullah Abdullah e o antigo presidente do Afeganistão Hamid Karzai além de outras altas figuras do Estado.

Neste momento as informações sobre eventuais vítimas são contraditórias.

De acordo com Mohammad Assim, responsável pelo serviço de ambulâncias de Cabul, cinco pessoas ficaram feridas acrescentando que foram enviados para o local vários meios de socorro.

Um outro responsável ligado a um organismo oficial, que pediu anonimato, referiu que morreram sete pessoas e dez ficaram feridas.

A cerimónia política, na zona ocidental da capital, assinalava a morte de Abdul Ali Mazari, líder da minoria Hazara, assassinado em 1995 pelos talibã.