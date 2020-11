Cerimónias militares e civis marcaram os 102 anos do Armistício

França, Reino Unido e Sérvia foram os palcos das principais cerimónias da Europa.



Assinalar o fim de uma guerra iniciada após o assassinato do herdeiro do império austro-húngaro por um nacionalista sérvio.



Em Paris, Emmanuel Macron presidiu às cerimónias no Arco do Triunfo.



No Reino Unido, mais de 100 coroas recolhidas em 60 estações ferroviárias foram encaminhadas para a gare de Paddington num memorial da grande guerra.



Já na Sérvia, a data foi assinalada com a deposição de coroas de flores junto ao túmulo do soldado desconhecido próximo de Belgrado.