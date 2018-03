"Cerveja com o amigo" Durão vale mais críticas a vice de Juncker

Carlos Santos Neves - RTP28 Fev, 2018, 22:49 / atualizado em 28 Fev, 2018, 23:00 | Mundo

Partiu do Grupo da Esquerda Unitária o agendamento da discussão em torno do encontro entre Katainen e o antigo presidente da Comissão Europeia, atual presidente não executivo do Goldman Sachs.Em carta de resposta a questões suscitadas pela ONG Corporate Europe Observatory, datada de 31 de janeiro de 2018, Jyrki Katainen havia já confirmado a conversa com o antigo primeiro-ministro português.





Foi o escasso o número de eurodeputados a marcar presença na sessão desta noite. Aqueles que quiseram escrutinar os acontecimentos de outubro passado mostraram-se pouco persuadidos com a explicação ensaiada pelo vice-presidente do Executivo comunitário, apontando “contradições”. Com a exceção do eurodeputado do PSD Paulo Rangel, para quem este debate foi equiparável a um reality show.



Perante os deputados europeus, Jyrki Katainen recuou à reunião num “bar de hotel” com Durão Barroso, descrevendo-a como “um copo de cerveja com um amigo”. O vice da Comissão Juncker sublinhou mesmo que “todos têm direito a ter a sua vida privada e são livres de escolher os seus amigos”.



Katainen argumentou ainda que só não inscreveu o nome de Durão Barroso no registo de transparência porque as regras ditam que se anote somente a organização à qual pertence o interlocutor.



O vice-presidente da Comissão reconheceu que, durante o encontro de outubro, ambos abordaram questões relacionadas com os domínios do comércio e da defesa. Mas insistiu na tese de que conversou com o “amigo José Manuel Barroso na sua capacidade pessoal e não enquanto representante da Goldman Sachs”.



Carregou também na ideia de que observou “integralmente as regras da Comissão”, que, propugnou, “é a instituição europeia mais transparente”.

“Impróprio”



A maior parte dos eurodeputados teceu críticas ao comportamento do vice-presidente da Comissão, questionando o facto de ter aceitado reunir-se com Durão Barroso na sequência da polémica sobre o seu recrutamento para o Goldman Sachs. Sobretudo depois de o próprio Durão ter assumido o compromisso – em carta remetida em 2016 a Jean-Claude Juncker – de não atuar como agente de lobby.



Ana Gomes, por exemplo, classificou o encontro como “impróprio e pouco recomendável”, rejeitando a explicação de “um copo entre amigos” e apontando “demasiadas contradições na narrativa”. Reclamou mesmo mais detalhes sobre os “assuntos específicos” que Katainen “discutiu com Durão Barroso, empregado da Goldman Sachs”. Sem obter respostas concretas.



Por sua vez, Paulo Rangel considerou que o debate desta quarta-feira teve por base motivações de “perseguição pessoal ou inimizade”. “Pobre Parlamento que perde tempo com um assunto destes e que não respeita aqueles que serviram [a União Europeia]”, contra-argumentou.

“Barroso não é um gangster”

Há precisamente uma semana, o presidente da Comissão Europeia saiu a público para defender quer Jyrki Katainen, quer Durão Barroso.



“Nunca dissemos que o senhor Barroso, que ainda é meu amigo - porque tem alguns méritos na Europa, não é um gangster -, não poderia ter reuniões com comissários e que os comissários não seriam autorizados a ter encontros com o antigo presidente da Comissão”, clamou Jean-Claude Juncker.



“Colocámo-lo na lista de lobistas. A reunião entre Jyrki Katainen e José Manuel Barroso foi tornada pública. Isto está em total concordância com as regras”, reforçava então o responsável.



c/ Lusa

A 20 de fevereiro, na véspera destas declarações de Juncker, o próprio Goldman Sachs publicara um comunicado a afiançar que Durão recusou sempre servir de porta-voz do banco junto dos diretórios da União Europeia.“Como presidente do Goldman Sachs International, José Manuel Barroso representa a nossa empresa junto de clientes, figuras públicas e outros importantes”, lia-se na nota do banco de investimento.“Desde que está connosco, sempre se recusou a representar a empresa em quaisquer interações com responsáveis da União Europeia. Quaisquer reuniões desse tipo estão relacionadas com a sua competência pessoal construída ao longo da sua carreira de serviço público”, rematava a entidade patronal do antigo primeiro-ministro.