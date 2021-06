Cessar-fogo entre israelitas e palestinianos foi quebrado

Não durou nem um mês. O acordo de cessar-fogo entre israelitas e palestinianos foi quebrado na última noite. As Forças Armadas de Israel lançaram bombardeamentos na Faixa de Gaza. Um ataque que acontece poucos dias depois da constituição de um novo Governo israelita.

Os ataques aéreos estão de regresso à Faixa de Gaza, com bombardeamentos dos militares israelitas a armazéns de armas do movimento Hamas. Uma intervenção que põe fim ao cessar-fogo que estava em vigor desde o dia 21 de Maio.



A tensão entre israelitas e palestinianos volta a aumentar, menos de um mês após a assinatura de um cessar-fogo que pôs fim a vários dias de conflito, em maio, que provocou 260 mortos no lado palestiniano e 13 mortos em Israel.