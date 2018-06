Cessar-fogo no Sudão do Sul violado em poucas horas

Lusa30 Jun, 2018, 17:22 | Mundo

O episódio volta a ensombrar a tentativa de pôr fim à guerra civil, que, em cinco anos, já causou a morte a dezenas de milhares de pessoas, gerando a maior crise de refugiados desde o genocídio no Ruanda, em 1994, com milhões de pessoas famintas e obstáculos recorrentes à ajuda humanitária.

O Presidente Salva Kiir e o ex-vice-Presidente Riek Machar, que lidera a oposição a partir do Congo, decretaram, no primeiro encontro cara a cara em quase dois anos, realizado no início da semana, no vizinho Sudão, um cessar-fogo "permanente", dando ordens aos seus apoiantes para que o respeitassem.

O porta-voz da oposição, Lam Paul Gabriel, disse que as forças governamentais e as milícias rebeldes apoiadas pelo vizinho Sudão desencadearam "um forte ataque conjunto" em Mboro, no Noroeste do país, ao início da manhã de hoje.

"Os confrontos prosseguem enquanto vos escrevo", relatou o porta-voz à agência Associated Press, reclamando o direito à autodefesa da oposição e exigindo às Nações Unidas e à União Africana que investiguem o que aconteceu e punam os responsáveis pela violação do cessar-fogo.

"É uma desilusão que, mesmo quando o seu Presidente e comandante declara um cessar-fogo, as forças do regime o violem na mesma", criticou Gabriel, admitindo duas hipóteses sobre Salva Kiir: "Ou não controla as suas forças ou não quer efetivamente a paz".

Já o porta-voz do Governo, Ateny Wek Ateny, atirou as culpas para a oposição, nas mãos de "uma liderança fraca".

Em declarações à Associated Press, garantiu: "As pessoas do Sudão do Sul devem ter a oportunidade de viver em paz e o exército está a cumprir a ordem dada pelo Presidente."

O anterior cessar-fogo, decretado em dezembro, foi igualmente rompido poucas horas depois, levando a comunidade internacional a ameaçar com sanções regionais e internacionais.

As últimas conversações entre as duas partes não resultaram num acordo sobre a divisão do poder, com o Presidente a rejeitar voltar a ter Machar como adjunto.

A guerra civil começou em 2013, dois anos após a independência do Sudão do Sul em relação ao Sudão. Em 2015, um acordo de paz colocou Machar na vice-Presidência, mas ruiu em julho de 2016, com os confrontos a instalarem-se na capital, Juba, e Machar a exilar-se no Congo.