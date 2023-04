Cessar-fogo violado no Sudão

Apesar das tréguas, violentos combates prosseguem entre o exército e os paramilitares rebeldes, no Sudão. Desde terça-feira que tinha sido decretado um cessar-fogo de 72 horas, mas esta quinta-feira houve troca de tiros no norte de Cartum e na região do Darfur.