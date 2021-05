Ceuta. Um abraço que foi um salva vidas para um homem em desespero

A última noite foi de confrontos em Marrocos, junto à fronteira com Ceuta.

Centenas de migrantes enfretaram as forças de segurança marroquinas, que impedem o acesso à fronteira.



No enclave espanhol, o fluxo migratório parece estar agora controlado.

Mas as atenções das autoridades centram-se nos cerca de dois mil menores que se encontram no território.