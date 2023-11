Chade amnistia envolvidos em manifestação reprimida com violência em 2022

, revelou à Agência France Presse, Abderaman Koulamallah, ministro da Reconciliação nacional do governo do general Mahamat Idriss Déby Itno, proclamado pelo exército há dois anos e meio presidente de transição do Chade., de acordo com o texto consultado pela AFP.A decisão é um golpe para as famílias das vítimas que, há pouco mais de um mês, na memória do primeiro ano desde o massacre de mais de 100 pesoas, afirmavam ainda "esperar por justiça".A 20 de outubro de 2022, polícia e soldados abriram fogo contra jovens manifestantes que protestavam contra a extensão por dois anos do governo de transição liderado por Mahamat Déby, filho de Idriss Déby, o presidente assassinado em 2021 depois de governar o país com um punho de ferro durante três décadas.num comunicado que assinalou o primeiro aniversário do massacre."A repressão deixou mais de 100 mortos e quase mil feridos", acrescentou a organização. "Apesar das autoridades terem prometido de imediato uma investigação,aos alegados responsáveis pelos assassínios e lesões", lamentou ainda.Em 2022, o governo reconheceu a morte de apenas uma meia centena de pessoas, mas uma comissão nacional de direitos humanos afirmou que pelo menos 128 pessoas morreram nesse dia em NDjamena.

Centenas de jovens ativistas e líderes da oposição a Mahamat Déby, foram ainda alvo de grandes operações de buscas. A maioria exilou-se.





O Governo reportou depois a detenção de 621 jovens, incluindo 83 menores, levados para uma prisão em Koro Toro, no meio do deserto e a 600 quilómetros da capital, NDjanema.





Ali, foram julgados um mês e meio depois da manifestação, à porta-fechada e sem advogados, tendo sido na maioria condenados por "tentativa de inssurreição". Não se sabe se serão abrangidos pela amnistia agora aprovada.



Mahamat Déby chegou ao poder por proclamação de uma junta de 15 generais a 20 de abril de 2021. Prometeu de imediato devolver o poder à sociedade civil através de "eleições livres" depois de um período de transição de 18 meses. Findo esse período, no início de outubro de 2022, prolongou-o por mais dois anos.A 20 de outubro, milhares de manifestantes saíram à rua em protesto.