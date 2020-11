“Champions”. FC Porto pode colocar-se a um ponto dos “oitavos”

Neste cenário, o City estaria apurado, com 12 pontos - sendo que 10 e o empate são-lhes suficientes -, e o FC Porto ficaria com nove, mais seis do que o Olympiacos, de Pedro Martins, e nove face ao “onze” de André Villas-Boas, com apenas seis por disputar.Desde que, em 2003/04, foram introduzidos os “oitavos”, o FC Porto esteve nesta fase 11 vezes (2003/04, 2004/05, 2006/07 a 2009/10, 2012/13, 2014/15 e 2016/17 a 2018/19), falhando apenas em quatro ocasiões (2005/06, 2011/12, 2013/14 e 2015/16), sendo que faltou à fase de grupos em 2010/11 e 2019/20.Caso falhem o triunfo, mas consigam, pelo menos, repetir o 1-1 da terceira ronda da fase de grupos de 2007/08, também já não será mau, pois garantem que ficam em vantagem pontual face aos gregos e arrumariam em definitivo os gauleses.No fim de semana, os “dragões” venceram fora o Fabril, do Campeonato de Portugal, por 2-0, seguindo para a quarta ronda da Taça de Portugal, num jogo em que Sérgio Conceição só atuou de início com três elementos do “onze” que apresentou na receção ao Marselha (Manafá, Sarr e Otávio).

“Citizens” à vontade





Depois de quatro jornadas, num Grupo C ainda sem empates, o Manchester City lidera, com nove pontos, contra seis do FC Porto, três do Olympiacos e nenhum do Marselha.



O encontro entre portugueses e franceses tem início às 20h00 (em Lisboa), pouco depois de terminado o embate entre Olympiacos e Manchester City, com início às 17h55.